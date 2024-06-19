شاهد: لليوم الثاني على التوالي..آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو وللمطالبة بإعادة المحتجزين

بقلم: يورونيوز

تظاهر آلاف الإسرائيليين الثلاثاء في القدس، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة وإنهاء الحرب.

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ويتهم العديد من الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع مصالحه السياسية قبل قضية الأسرى ويطالبون بإجراء انتخابات مبكرة. ويقول منتقدو نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية قد فقدت السيطرة على الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر ويطالبون بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإعادة المحتجزين.

وكان الآلاف قد خرجوا الإثنين إلى شوارع القدس رافعين المطالب ذاتها.

وينفي نتنياهو هذه الاتهامات ويقول إنه يضع مصلحة إسرائيل أولا.

وكان نتنياهو قد حل مجلس الحرب الإثنين بعد استقالة بيني غانتس، ويقول محللون سياسيون إن هذه الخطوة تعزز من نفوذ رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحرب المتواصلة على قطاع غزة.