بقلم: يورونيوز

تستمر الحرب الإسرائيلية على عزة في يومها الـ256، وسط تواصل القصف على القطاع، مع أنباء عن قتال ضارٍ يدور في رفح.

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وتزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصفت فجر الثلاثاء مخيمي النصيرات والبريج، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا.

ويأتي هذا وسط ازدياد الضغوطات في الشارع الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تظاهر الآلاف أمام الكنيست ضد حكومته، مطالبين إياه بالرحيل وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.

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