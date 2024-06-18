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مباشر. حرب غزة| قصف وقتال مستمران في القطاع وعضوان بارزان في الكونغرس يوافقان على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل

مشيعون يصلون على جثامين أفراد عائلة الآغا الذين قُتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية، الأربعاء، 11 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
مشيعون يصلون على جثامين أفراد عائلة الآغا الذين قُتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية، الأربعاء، 11 تشرين الأول / أكتوبر 2023. Copyright AP Photo/Hatem Ali, File
Copyright AP Photo/Hatem Ali, File
بقلم:  يورونيوز
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تستمر الحرب الإسرائيلية على عزة في يومها الـ256، وسط تواصل القصف على القطاع، مع أنباء عن قتال ضارٍ يدور في رفح.

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وتزامنًا مع ثالث أيام عيد الأضحى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصفت فجر الثلاثاء مخيمي النصيرات والبريج، مما أدى إلى مقتل 17 شخصا.

ويأتي هذا وسط ازدياد الضغوطات في الشارع الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تظاهر الآلاف أمام الكنيست ضد حكومته، مطالبين إياه بالرحيل وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.

أحداث اليوم السابق

أبرز التطورات يما يلي:

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