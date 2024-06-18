بوتين يصل إلى ياكوتسك قبل رحلته إلى كوريا الشمالية

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ياكوتسك، اليوم الثلاثاء، قبيل زيارته لكوريا الشمالية.

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ويتوجه الزعيم الروسي إلى بيونغ يانغ للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ومن المقرر أن يجتمع بوتين مع الحاكم الإقليمي آيسن نيكولاييف في ياكوتسك قبل أن يتوجه إلى كوريا الشمالية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

تعمل روسيا وكوريا الشمالية على تعميق علاقاتهما في مواجهة المواجهات المتصاعدة مع واشنطن.

وتأتي زيارة بوتين وسط مخاوف دولية بشأن توسيع التعاون العسكري بين البلدين.