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جدونا

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لأول مرة منذ 24 عاما.. بوتين في زيارة مرتقبة لكوريا الشمالية

كيم جونغ أون، يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك، روسيا
كيم جونغ أون، يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك، روسيا Copyright 朝鮮通信社/KCNA via KNS
Copyright 朝鮮通信社/KCNA via KNS
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصل بيونغ يانغ يوم الثلاثاء في زيارة ستستغرق يومين.

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ومن المتوقع أن يجتمع بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لإجراء محادثات تهدف لزيادة التعاون العسكري لمواجهة التوترات المتصاعدة مع واشنطن.

 ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مزيدا من التفاصيل فيما أكدت روسيا الزيارة المرتقبة الإثنين.

 وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بوتين لكوريا الشمالية منذ 24 عاما.

تأتي هذه الزيارة وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن التعاون العسكري وخاصة  تزويد بيونغ يانغ موسكو بالذخائر والأسلحة المستخدمة في الحرب الروسية على أوكرانيا، مقابل مساعدات مالية وإنسانية تقدمها موسكو.

 وازدادت وتيرة التعاون العسكري والاقتصادي بين كوريا الشمالية وروسيا منذ زيارة كيم روسيا عام 2019.

 

واتهم المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون كوريا الشمالية وروسيا بانتهاك قرارات مجلس الأمن عبر التعاون العسكري والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتهديد حيازة الأسلحة النووية.

المصادر الإضافية • أ ب

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