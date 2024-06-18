بعد حظر فرنسي وفي حكم مؤقت.. محكمة فرنسية تسمح لشركات إسرائيلية بالمشاركة في معرض يوروستوري

بقلم: يورونيوز

اعتبرت محكمة تجارية فرنسية اليوم الثلاثاء، قرار حظر الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض يوروستوري للاسلحة في باريس "تمييزي"، وفي حكم مؤقت أمرت بالسماح بعودة الشركات الإسرائيلية.

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وقُدمت الشكوى من قبل غرفة التجارة الفرنسية-الإسرائيلية، إلى المحكمة التجارية التي قبلت الدعوى.

وأمرت المحكمة الشركة المنظمة للحدث الذي يقام كل عامين، "بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة ضد الشركات الإسرائيلية التي تم حظرها (...) حتى يصدر قاضي التحقيق حكمه بشأن قانونية الإجراء".

وكان من المتوقع مشاركة نحو 74 شركة إسرائيلية في معرض الأسلحة، إلا أن فرنسا استبعدت هذه الشركات هذا العام بسبب إصرار إسرائيل على اجتياح رفح الأمر، الذي رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت وزارة الدفاع حينها: "لم تعد شروط قبول الشركات الإسرائيلية في المعرض الفرنسي مستوفاة، في سياق دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وقف النشاط الإسرائيلي في رفح".

وشكلت هذه الخطوة أزمة سياسية بين إسرائيل وفرنسا، إلى الحد الذي رفض فيه وزير الدفاع الإسرائيلي مقترحًا للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل قدمه ماكرون.

وافتتح المعرض أبوابه يوم أمس الإثنين قرب باريس، بعودة الشركات الصينية بعد جائحة كورونا، ومشاركة السعودية والإمارات وأوكرانيا لأول مرة فيه.