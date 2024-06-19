أكسيوس: البيت الأبيض يلغي اجتماعًا رفيع المستوى مع إسرائيل احتجاجًا على تصريحات نتنياهو

بقلم: يورونيوز

ألغى البيت الأبيض اجتماعًا أمريكيًا إسرائيليًا رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده الخميس القادم.

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ووفقا لموقع أكسيوس يعود السبب لفيديو نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء يزعم أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

وقال نتنياهو متحدثًا باللغة الإنجليزية في الفيديو أنه "من غير المعقول أن تقوم إدارة بايدن بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية".

ووفقًا لتقرير أكسيوس، كان من المقرر أن يكون الاجتماع حوارًا استراتيجيًا بشأن إيران، وكان سيحضره مسؤولون من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات الاستخبارات إلى جانب نظرائهم الإسرائيليين.

لكن البيت الأبيض ألغى الاجتماع في أعقاب اتهام نتنياهو للولايات المتحدة بـ"حجب الأسلحة والذخيرة" في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد العسكري مع حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وفي حديثه مع أكسيوس، قال مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه: "يوضح هذا القرار أن هناك عواقب للقيام بمثل هذه الأعمال المثيرة".

وأضاف التقرير أن الاجتماع المزمع عقده بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ونظيره الأمريكي جيك سوليفان سيمضي قدمًا دون تغيير، وكذلك زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أشارت إلى أنه تم إيقاف شحنة واحدة فقط من الأسلحة منذ بدء الحرب، في حين تدفقت أسلحة بمليارات الدولارات دون عوائق وأضافت: "نحن حقا لا نعرف ما الذي يتحدث عنه".

وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين في طريقهم إلى واشنطن عندما تم إلغاء الاجتماع.