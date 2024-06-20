السجال يشتعل بين نتنياهو وبن غفير.. اتهام بتسريب أسرار الدولة ودعوة لاختبار كشف الكذب

بقلم: يورونيوز

تفاقمت الصراعات والتوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بعد أن اتهم حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بـ"تسريب أسرار الدولة".

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وأشارت تقارير إلى إطلاع نتنياهو بن غفير على "إحاطات أمنية حساسة"، مقابل الحصول على تأييده لمشروع قانون رئيسي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، اقترح نتنياهو ضم الوزير اليميني المتطرف إلى مجموعة وزارية محدودة تتلقى مراجعات أمنية، مقابل دعم الأخير لمشروع قانون مثير للجدل، ينظم تعيين حاخامات البلديات، والذي لم يتم تمريره في نهاية المطاف في الكنيست.

وطالب بن غفير مراراً بإدراجه ضمن حكومة الحرب، التي تم حلها مؤخراً، معرباً عن رغبته في أن يكون "ضمن أولئك الذين يقودون عملية اتخاذ القرار خلال فترة الحرب"، وهو ما يرفضه نتنياهو.

"تسريب أسرار ومحادثات خاصة "

وأوضح حزب الليكود في بيان إن التقارير التي تزعم وجود عرض "مليئة بالمغالطات"، مضيفاً أن "نتنياهو لم يبلغ الوزير بن غفير سوى بشيء واحد بسيط، وهو أنه من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية محدود، يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو محادثات خاصة".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها بن عفير اتهامات بتسريب معلومات حساسة إلى الصحافة من الاجتماعات التي تتم خلف الأبواب المغلقة.

ورداً على بيان "الليكود"، أعلن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، أنه سيؤيد مشروع قانون لمطالبة أعضاء مجلس الوزراء بالخضوع لـ"اختبارات كشف الكذب"، ودعا نتنياهو لـ"دعم هذا المطلب على وجه السرعة.

ومنذ انضمامه إلى الائتلاف الحكومي، لدى بن غفير سجل من التسريبات المزعومة، ففي مارس الماضي، قرر مجلس الأمن القومي التوقف عن إرسال ممثلين إلى الاحاطات الأمنية الأسبوعية التي يعقدها، بسبب انتهاكات "صارخة" لبروتوكولات السرية، والسلوك غير المهني.