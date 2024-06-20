منظمة أطباء بلا حدود: السودان يشهد أسوأ الأزمات الإنسانية منذ عقود

بقلم: يورونيوز

قال كريستوس كريستو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود الخميس إن السودان يشهد أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفتها البشرية منذ عقود.

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وأضاف في تغريدة نشرها على منصة إكس بالرغم من الأزمة المتفاقمة إلا أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق."

وأفادت المنظمة غير الحكومية استهداف القصف المدفعي لمنشأة طبية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 27 على الأقل الخميس في شمال أم درمان في السودان.

وكانت 3 وكالات أممية قد حذرت الأسبوع الماضي من سوء تغذية حاد يعاني منه الأطفال وأمهاتهم في السودان.

يواجه السودان خطراً متزايداً من المجاعة الناجمة عن الصراع والتي ستخلف عواقب كارثية بما في ذلك فقدان الأرواح، ولا سيما بين الأطفال تحت السادسة من العمر.

وتؤثر الحرب بشكل مباشر على توصيل الإمدادات الإنسانية، مما يترك عددًا لا يحصى من النساء والأطفال دون الوصول إلى الغذاء.

وأظهر تحليل حديث أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية أن الصراع الراهن يفاقم العوامل المسبببة لسوء التغذية بين الأطفال.

ووصلت نسبة سوء التغذية بين الأطفال في السودان، إلى مستويات الطوارئ، ففي وسط دارفور، تقدر نسبة سوء التغذية الحاد بنحو 15.6 في المئة بين الأطفال دون سن الخامسة، في حين تقترب من 30 في المئة، في مخيم زمزم.

ويشهد السودان حربا بين الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمادن دقلو، المقلب بحميدتي، منذ أبريل/ نيسان 2023.