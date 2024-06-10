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برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر.. اليأس يدفع سكان السودان إلى تناول العشب وأوراق الشجر

النازحون بسبب الهجمات العنيفة يعيشون في خيام نصبت في قرية ماستري في غرب دارفور بالسودان
النازحون بسبب الهجمات العنيفة يعيشون في خيام نصبت في قرية ماستري في غرب دارفور بالسودان Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن اليأس يدفع سكان السودان إلى تناول العشب وأوراق الشجر البرية، وأن معدلات سوء التغذية بين الأطفال وصلت إلى أرقام مثيرة للقلق.

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وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، أشار البرنامج الأممي، إلى أنه "يعمل على توسيع مساعداته الغذائية الطارئة بشكل عاجل، ويعمل على مدار الساعة لتوزيع الإمدادات الغذائيّة في مختلف أنحاء البلاد".

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل السودان، حيث يقاتل الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ "حميدتي" من أجل السيطرة على الموارد والسلطة.

ونبهت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية "لمنع انتشار الموت على نطاق واسع والانهيار الكامل لسبل العيش، وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان".

ووفقا للأمم المتحدة، أسفرت الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، عن نزوح ما يقرب من 9 ملايين شخص، فرّ أكثر من مليون منهم إلى خارج البلاد، وقتل الآلاف، بينما يعاني الملايين من الجوع وسوء التغذية ونقص الخدمات الأساسية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إن حوالي 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، أكثر من 710 آلاف منهم يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم.

وأفادت المحكمة الجنائية الدولية، إنها تحقق في مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة التي كانت مسرحًا لحرب إبادة جماعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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