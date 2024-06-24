Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
Featured
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

عاجل. موسكو تعلن استدعاء السفيرة الأمريكية: أبلغناها أن واشنطن تتحمل مع كييف مسؤولية الهجوم على القرم

البحرية الروسية تدمر مسيرة بحرية أوكرانية في البحر الأسود. 2024/05/17
البحرية الروسية تدمر مسيرة بحرية أوكرانية في البحر الأسود. 2024/05/17 Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلنت موسكو أنها استدعت السفيرة الأمريكية، وأبلغتها أن واشنطن تتحمل مع كييف مسؤولية الضربة الصاروخية "المتعمدة ضد المدنيين"، في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

اعلان

كانت وزارة الدفاع الروسية اعتبرت أمس الأحد أن واشنطن تتحمل المسؤولية عن الهجوم الصاروخي على سيفاستوبول، لأنها هي التي زودت أوكرانيا بالأسلحة.

وكان الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وجرح مائة آخرين تقريبا. وتقول روسيا إن الضربة كانت بواسطة صواريخ باليستية تكتيكية بعيدة المدى.

وكانت واشنطن أعلنت في نيسان/أبريل الماضي أنها أرسلت صواريخ "أتاكمز" (ATACMS) إلى أوكرانيا، كي تتكمن من ضرب الخطوط الخلفية للقوات الروسية خلال الحرب في أوكرانيا. ولم تعلق واشنطن ولا كييف عن ضربة سيفاستوبول بعد.

ويعد "نظام الصواريخ التكتيكية للجيش" (أتكامز) من الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وعالية الدقة، وقد صممتها الولايات المتحدة أول مرة سن1983، وكان أول استخدام لها في حرب الخليج الثانية ضد العراق مطلع التسعينات، ثم خلال غزو العراق سنة 2003.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

روسيا: مقتل 15 شرطيًا وعدد من المدنيين في سلسلة هجمات دامية في داغستان

روسيا تطلق وابلاً من الصواريخ على منشآت الطاقة الأوكرانية ومقتل ثلاثة أشخاص على الأقل

هجوم أوكراني موسع على روسيا وموسكو تعلن إسقاط 114 مسيّرة

شبه جزيرة القرم روسيا الولايات المتحدة الأمريكية الحرب في أوكرانيا