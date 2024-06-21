قوانين كرة القدم الأوروبية تحرم مبابي من قناعه الجديد والمنتخب يجهز البدائل

أشعل قناع النجم الفرنسي كليان مبابي الذي ارتداه أثناء التدريبات مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب العديد من عشاق مبابي.

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وظهر مبابي وهو يرتدي قناع وجه بألوان العلم الفرنسي خلال تدريبات منتخب الديوك في ألمانيا التي تشهد بطولة أمم أوروبا، وتوقع الكثيرون أن يرتدي مبابي القناع خلال مواجهة فرنسا وهولندا مساء اليوم الجمعة.

ومع ذلك، تمنع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي ينظم البطولة ارتداء مثل هذا القناع، وتنص المادة 42.01 من لوائح الاتحاد إلى أن "المعدات الطبية التي يتم ارتداؤها في الملعب يجب أن تكون ذات لون واحد ويجب ألا تحمل أي هوية للفريق أو الشركة المصنعة". بمعنى آخر، لا يمكن أن يكون بألوان دولة معينة.

علاوة على ذلك، حدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الهيئة التي تحدد قواعد كرة القدم وتطورها، إطارًا لهذه السيناريوهات. "يُسمح بالحماية غير الخطرة، مثل القفازات والخوذات وأقنعة الوجه (...) المصنوعة من مواد مرنة وخفيفة ومبطنة"، وفي تفاصيل القانون الذي يتعلق بمعدات اللاعبين يقول النص: "يجب ألا تحتوي المعدات على أي شعار أو نقش أو صورة ذات طبيعة سياسية أو دينية أو شخصية. وفي حالة حدوث مخالفة، سيتم معاقبة اللاعب و/أو الفريق من قبل منظم المسابقة، من خلال الاتحاد الوطني أو الفيفا".

وتعرض كليان مبابي إلى إصابة أثناء مباراة فرنسا ضد النماس أدت إلى حدوث كسر بالأنف، وكان الغموض يلف مشاركته من عدمها في بقية مباريات البطولة.

وأكد تقرير لشبكة "آر إم سي" الفرنسية وجود مجموعة من الأقنعة البديلة والجاهزة ليرتديها مبابي، سيكون بعضها يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي.