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منتخب الأرجنتين بطلاً لكوبا أمريكا للمرة 16 في تاريخه بعد فوزه على كولومبيا

لاعبو الأرجنتين يحتفلون بالكأس بعد الفوز على كولومبيا في المباراة النهائية لكوبا أمريكا لكرة القدم في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، الاثنين، 15 يوليو 2024.
لاعبو الأرجنتين يحتفلون بالكأس بعد الفوز على كولومبيا في المباراة النهائية لكوبا أمريكا لكرة القدم في ميامي جاردنز بولاية فلوريدا، الاثنين، 15 يوليو 2024. Copyright Rebecca Blackwell/ AP
Copyright Rebecca Blackwell/ AP
بقلم:  يورونيوز
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نجح منتخب الأرجنتين، مساء الأحد، في التتويج بلقب "كوبا أمريكا 2024" للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على كولومبيا 1-0 بهدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112.

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ركض مارتينيز، عقب تسجيله الهدف الذي قاد الأرجنتين إلى لقبها القياسي السادس عشر في الكوبا، ليعانق زميله ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة أثناء اللعب في الدقيقة 64.

في المباراة التي بدأت متأخرة ساعة و20 دقيقة بسبب مشاكل الجماهير في ملعب هارد روك ستاديوم، فازت الأرجنتين بلقبها الكبير الثالث على التوالي بعد كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022، وعادلت منتخب إسبانيا الذي فاز ببطولة أوروبا 2008 و2012 حول كأس العالم 2010.

كما أوقفت الأرجنتين أيضاً سلسلة المباريات الـ28 المتتالية التي خاضتها كولومبيا دون هزيمة والتي تعود إلى خسارة فبراير 2022 أمام الألبيسيليستي.

دخل مارتينيز في الدقيقة 97 وسجل هدفاً من تمريرة جيوفاني لو سيلسو المتقنة. داخل منطقة الجزاء مباشرةً، أرسل مارتينيز تسديدة بقدمه اليمنى من بين أذرع الحارس كاميلو فارجاس المنزلق مسجلاً هدفه الدولي رقم 29، وهو الخامس له في البطولة.

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