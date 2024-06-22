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صور: مباراة البرتغال وتركيا تتوقف لعدة مرات بسبب حلم التقاط "سيلفي" مع رونالدو

مشجع صغير اقتحم الملعب لأخذ صورة مع رونالدو
مشجع صغير اقتحم الملعب لأخذ صورة مع رونالدو Copyright Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قال روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال إن كريستيانو رونالدو يجب أن يعتبر نفسه محظوظا لأنه لم يتعرض لأي أذى بعد أن واجهه أربعة مشجعين في الملعب أرادوا التقاط صور معه خلال مباراة في بطولة أوروبا لكرة القدم يوم السبت.

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ووقعت سلسلة من الخروقات الأمنية المثيرة للقلق في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها البرتغال على تركيا 3-0 في ملعب فيستفالنستاديون في دورتموند.

كان رونالدو سعيدًا بالتقاط صورة سيلفي مع أحد المشجعين الصغار الذين نجحوا بالوصول إليه داخل المستطيل الأخضر في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

ومع ذلك، كان من الواضح أن رونالدو كان غير سعيد عندما حاول شخصان آخران القيام بنفس الشيء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

الأمن يمسك بالطفل الذي اقتحم الملعب، لكنه نجح بأخذ صورة مع رونالدو
الأمن يمسك بالطفل الذي اقتحم الملعب، لكنه نجح بأخذ صورة مع رونالدوAP Photo

ثم حاول شخصان آخران مواجهة رونالدو أثناء خروجه من الملعب مع زملائه في الفريق، لكن الأمن منعهما من الوصول إليه

وقال مارتينيز: "إنه أمر مثير للقلق، لأننا كنا محظوظين اليوم لأن نوايا المشجعين كانت جيدة.

وأضاف أنه من المهم إرسال رسالة للجماهير مفادها أن هذا السلوك غير مقبول.

كما أكد مارتينيز على أن: "هذه ليست الطريقة الصحيحة، ولن تحصل على أي شيء منها". "وما تفعله هو أن الإجراءات ربما تسوء في المستقبل.

مشجع آخر يقتح الملعب أثناء مباراة تركيا والبرتغال
مشجع آخر يقتح الملعب أثناء مباراة تركيا والبرتغالMichael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وقال برناردو سيلفا، زميل رونالدو في الفريق والذي سجل هدفًا في مرمى تركيا، إنه "ليس قلقًا حقًا" بشأن المشجعين الذين نزلوا إلى الملعب.

وقال سيلفا: "الأمر مزعج بعض الشيء فيما يتعلق بالاضطرار إلى إيقاف المباراة بسبب دخول أحد المشجعين إلى الملعب".

المصادر الإضافية • أ ب

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