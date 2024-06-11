بسبب رونالدو.. سعر تذاكر حضور تدريبات منتخب البرتغال تشتعل في السوق السوداء

بقلم: يورونيوز

أفادت تقارير صحفية، بأن سعر تذاكر حضور تدريبات عناصر منتخب البرتغال لكرة القدم، بلغت 800 يورو في السوق السوداء، وذلك رغم أن بائعيها حصلوا عليها مجانا.

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خصصت دورة كأس أوروبا 2024، التي ستجري في ألمانيا، ستة آلاف تذكرة مجانية في يوم الجمعة، لمشاهدة تدريبات عناصر منتخب البرتغال ونجمه كريستيانو رونالدو.

وقد نفدت التذاكر بسرعة، ثم أعيد بيعها في السوق السوداء على الإنترنت، حيث وصل سعر التذكرة الواحدة 800 يورو في موقع كلاينانزيغن.

وستكون مشاركة رونالدو الأخيرة في هذه البطولة، سيعسى خلالها إلى تعزيز رقمه القياسي كهداف (14 هدفا)، في وقت بلغ فيه من العمر 39 عاما.