Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

بسبب رونالدو.. سعر تذاكر حضور تدريبات منتخب البرتغال تشتعل في السوق السوداء

تدريبات منتخب البرتغال لكرة القدم في أويراس، خارج لشبونة - البرتغال. 2023/06/06
تدريبات منتخب البرتغال لكرة القدم في أويراس، خارج لشبونة - البرتغال. 2023/06/06 Copyright AP Photo/Armando Franca
Copyright AP Photo/Armando Franca
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أفادت تقارير صحفية، بأن سعر تذاكر حضور تدريبات عناصر منتخب البرتغال لكرة القدم، بلغت 800 يورو في السوق السوداء، وذلك رغم أن بائعيها حصلوا عليها مجانا.

اعلان

خصصت دورة كأس أوروبا 2024، التي ستجري في ألمانيا، ستة آلاف تذكرة مجانية في يوم الجمعة، لمشاهدة تدريبات عناصر منتخب البرتغال ونجمه كريستيانو رونالدو.

وقد نفدت التذاكر بسرعة، ثم أعيد بيعها في السوق السوداء على الإنترنت، حيث وصل سعر التذكرة الواحدة 800 يورو في موقع كلاينانزيغن.

وستكون مشاركة رونالدو الأخيرة في هذه البطولة، سيعسى خلالها إلى تعزيز رقمه القياسي كهداف (14 هدفا)، في وقت بلغ فيه من العمر 39 عاما.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دمية باربي تكريماً للاعبة التنس فينوس ويليامز وغيرها من الرياضيات العالميات

قطر: تعزيز الرياضة باعتبارها إحدى ركائز الدولة

جمعوا نحو مليوني دولار للأونروا.. تظاهرة رياضية حاشدة في نيويورك دعماً لغزة

مسابقات تدريب ـ تمرين كرة القدم رياضة البرتغال إنترنت