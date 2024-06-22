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مباشر. حرب غزة| مقتل 25 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في رفح

نساء فلسطينيات يبكين ذويهن الذين قُتلوا من جرّاءِ القصف الإسرائيلي في خان يونس، 21 يونيو / حزيران 2024.
نساء فلسطينيات يبكين ذويهن الذين قُتلوا من جرّاءِ القصف الإسرائيلي في خان يونس، 21 يونيو / حزيران 2024. Copyright Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Copyright Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قصف الجيش الإسرائيلي مخيمات للنازحين الفلسطينيين خارج مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الجمعة.

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مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل وإصابة 50 آخرين، وفقًا لمسؤولي الصحة في القطاع وعمال الطوارئ.

وقال شهود عيان ممّن قُتل أقاربهم في إحدى عمليات القصف بالقرب من مستشفى ميداني تابع للصليب الأحمر شمال رفح لوكالة أسوشيتد برس إن القوات الإسرائيلية أطلقت وابلًا ثانيًا من النيران أدى إلى مقتل أشخاص خرجوا من خيامهم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفى غصّ بالمصابين، بما في ذلك 22 قتيلًا و45 جريحًا، وأدانت إطلاق "قذائف من العيار الثقيل" على بعد أمتار قليلة من المنشأة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مئات الأشخاص يقطنون في خيام قريبة، بما في ذلك العديد من العاملين في المستشفى.

فيما يلي أبرز تطورات اليوم:

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