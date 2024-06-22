جنود إسرائيليون يربطون شاباً جريحاً بمركبة عسكرية ويجوبون به شوارع جنين والجيش يفتح تحقيقاً

بقلم: يورونيوز

هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، فقد وثقت الكاميرات لمرات عديدة الجنود الإسرائيليين وهم يعتدون بالضرب وينكلون بفلسطينيين بينهم أطفال خلال اقتحامات مدن الضفة.

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وقد رُبط على مقدمتها شاب فلسطيني مصاب بجروح. وتبدو المركبة وهي تجوب شوارع جنين التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية والشاب ممدد على غطاء المحرك في الأمام.

وبعد انتشار مقطع الفيديو، قال الجيش الإسرائيلي إن تصرف القوة العسكرية كان مخالفًا لبروتوكولات الجيش.

وأضاف أن القوة العسكرية اقتحمت منطقة وادي برقين المتاخمة لمدينة جنين لاعتقال مطلوبين فلسطينيين وتم إطلاق النار على أحد "المسلحين المشتبه بهم" واحتجازه وتم إخراجه من المنطقة وهو مقيد بغطاء السيارة.

وقال الجيش الإسرائيلي ردًا على استفسار حول هذا الموضوع إن تصرفات الجنود "تتعارض مع الأوامر والإجراءات".

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذا "السلوك الذي يظهر في الفيديو لا يتوافق مع أوامر الجيش الإسرائيلي وما هو متوقع من جنوده".

وتم تسليم الجريح الفلسطيني إلى الهلال الأحمر بعد الحادثة.