بقلم: يورونيوز

تتواصل حرب غزة لليوم الـ259 على التوالي، وسط قصف عنيف للقوات الإسرائيلية على مخيمات وسط القطاع خلفت عشرات القتلى والجرحى، في حين تركزت الغارات فجر اليوم، على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس في الجنوب.

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ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط جنديين اثنين في معارك بوسط قطاع غزة، فيما أشار إلى أن هناك 8 آخرين أصيبوا إصابات بالغة.

وعلى الصعيد السياسي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية في "حرب من أجل وجودها"، وذلك في رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع الخميس، بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان.

وفي ما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، طالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين حكومة نتنياهو بإعادتهم فوراً، مشددة على أن "الوقت ينفد". جاء ذلك تعقيباً على تقارير أمريكية تفيد بأن 50 من أصل 120 محتجزاً لدى الفصائل الفلسطينية "ما زالوا أحياء".

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