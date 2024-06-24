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إسرائيل تلوح باستخدام أسلحة غير معهودة ضد لبنان وسط مخاوف من توسع نطاق الحرب

صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله فوق أنقاض مبنى درته القوات الإسرائيلية في عيتا الشعب جنوب لبنان. 2024/05/27
صورة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله فوق أنقاض مبنى درته القوات الإسرائيلية في عيتا الشعب جنوب لبنان. 2024/05/27 Copyright AP Photo/Mohammad Zaatari
Copyright AP Photo/Mohammad Zaatari
بقلم:  يورونيوز
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لوحت إسرائيل بأنها ستستخدم أسلحة معينة لأول مرة ضد لبنان، إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله اللبناني، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.

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نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر لم تحددها، أن الدولة العبرية أبلغت الإدارة الأمريكية، بأنها ربما تستخدم أسلحة لم تستخدمها سابقا ضد لبنان، بهدف حسم أي حرب مع حزب الله اللبناني.

يأتي ذلك في وقت تستمر المواجهات العسكرية بين حزب الله وتل أبيب، وقد زادت حدة التصعيد بينهما، أعلنت إثرها إسرائيل المصادقة على خطط تنفيذ هجوم واسع على لبنان.

وتخشى الولايات المتحدة من أن هجوما إسرائيليا واسعا على لبنان قد يجر إيران إلى التدخل أيضا وتوسع نطاق الحرب، في حال تعرض وجود حزب الله اللبناني إلى تهديد، وقد حذر قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري في هذه الأثناء بالفعل، من أن محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام أي هجوم إسرائيلي على حزب الله ولبنان.

وتدرك إسرائيل ومراقبون أن قدرات حزب الله اللبناني العسكرية هي أكبر بكثير، مما تتمتع بها الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس. وقد نجح الحزب في استهداف مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية بعديد الصواريخ والمسيرات، خاصة في اعقاب اغتيال قيادي بارز له.

ورغم الدعم الأمريكي اللامحدود لتل أبيب، فقد أشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تشارلز براون، إلى محدودية قدرة بلاده في الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله، مقارنة بالمساعدة التي قدمتها في اعتراض صواريخ إيران ومسيراتها، خلال هجومها على إسرائيل في نيسان /أبريل الماضي.

وتحظى إسرائيل بدعم الإدارة الأمريكية على كافة المستويات، ما يجعل الفلسطينيين يعتبرونها شريكا لإسرائيل في ارتكاب جرائم على الفلسطينيين في غزة.

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