ثلاثة ذئاب تهاجم امرأة بحديقة حيوانات سفاري في ضواحي باريس

بقلم: Euronews

كانت السيدة تقيم في نزل في حديقة حيوان ثواري، على بعد حوالي 40 كيلومترًا غرب باريس، عندما خرجت لممارسة رياضة الجري وانتهى بها المطاف في منطقة سفاري.

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ترقد امرأة في العناية المركزة بعيد تعرضها لهجوم من قبل ثلاثة ذئاب خلال ممارستها لرياضة الجري في حديقة حيوانات ثواري سفاري بالقرب من باريس، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية.

وقالت المدعية العامة في فرساي، ماريفون كايبوت، إن المرأة تعرضت للعض في الرقبة والساق والظهر في حديقة حيوان ثواري، الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومترًا غرب العاصمة الفرنسية باريس، مضيفة أن حياتها لم تعد في خطر.

وانتبه حراس حديقة الحيوانات إلى الهجوم بعد ظهر الأحد عندما سمعوا صراخ السيدة البالغة من العمر 36 عامًا وتمكنوا من إنقاذها من مخالب الذئاب.

وفقًا لكريستيل بيرشيني، مديرة حديقة حيوانات ثواري سفاري، دخلت الضحية منطقة السفاري الرئيسية التي من المفترض أن تدخلها السيارات فقط، وهي منطقة تعيش بها ذئاب ماكنزي الرمادية وذئاب القيوط والدببة والثيران الأمريكية.

واعتبرت المدعية العامة ماريفون كايبوت أنه لم يتضح ما إذا كانت الضحية قد ارتكبت خطأ أم أنه لم يتم تحديد المسار بوضوح.

ووفقًا لما ذكرته يومية "لوباريزيان" الفرنسية، فقد تم فتح تحقيق في كيفية تمكن السيدة من دخول تلك المنطقة لممارسة الرياضة والجري.

توفر حديقة حيوانات ثواري سفاري أماكن إقامة قرب حظائر الذئاب والدببة، مع حماية منطقة النزل بأسوار وخنادق كهربائية، حسبما أفادت مواقع إعلامية فرنسية.

وعلى ما يبدو، فإنّ المرأة الضحية قد أمضت الليلة مع أسرتها في إحدى غرف النزل المصممة على طراز رحلات السفاري في حدائق الحيوانات.

ولا تزال الذئاب الرمادية الثلاثة التي هاجمت المرأة في منطقة السفاري، التي تم إغلاقها مؤقتا في إطار عملية التحقيق الداخلي.