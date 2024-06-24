الأمن الماليزي يعتقل ثمانية أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجمات إرهابية

قال وزير الداخلية في بيان يوم الاثنين، إن اعتقال الأشخاص الثمانية المشتبه بهم، جاء بعد عدة عمليات نفذت خلال مايو-أيار، وأضاف البيان أنّ المشتبه بهم الثمانية بينهم ربة منزل وعاطل عن العمل ومهني متعلم جيدًا.

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أشارت شبكة بلومبرغ، نقلا عن مصادر أمنية، إلى إلقاء السلطات الماليزية القبض على ثمانية أشخاص، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات أو الانتماء إلى جماعات إرهابية تنوي استهداف السلطان إبراهيم اسكندر ورئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وفي أعقاب ذلك، أوضح وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل أن مصالح الأمن ألقت القبض على ستة رجال وسيدتين يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" خلال عطلة نهاية الأسبوع في أربع ولايات مختلفة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الداخلية في بيان يوم الاثنين، إن اعتقال الأشخاص الثمانية المشتبه بهم، جاء بعد عدة عمليات نفذت خلال مايو-أيار، وأضاف البيان أنّ المشتبه بهم الثمانية بينهم ربة منزل وعاطل عن العمل ومهني متعلم جيدًا.

وجاءت الاعتقالات بعد ما يزيد قليلا عن شهر من هجوم على مركز للشرطة في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا أسفر عن مقتل اثنين من رجال إنفاذ القانون وإصابة آخر. واشتبهت السلطات في البداية في أن المهاجم على صلة بالجماعة الإسلامية المتشددة التي تتخذ من إندونيسيا مقرا لها، لكنها قالت لاحقا إنّ المهاجم تصرف بمفرده على الأرجح.

وبعد يوم من الحادثة، اعتقلت السلطات الماليزية رجلين يحملان منجلا لمحاولتهما دخول القصر الوطني ولقاء السلطان إبراهيم إسكندر، الذي ينحدر من ولاية جوهور ويشغل حاليًا منصب ملك ماليزيا بموجب نظامها الملكي التناوبي الفريد.

وطمأن وزير الداخلية الشعب، ودعا إلى "عدم القلق" بشأن النظام في البلاد، قائلا إن الشرطة ستكبح التهديدات الإرهابية التي قد تستهدف البلاد في مرحلة مبكرة.