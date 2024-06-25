أكثر من 10 قتلى بينهم شقيقة اسماعيل هنية في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ

بقلم: يورونيوز

شن الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات فجر الثلاثاء على مناطق مختلفة من قطاع غزة، استهدف في أحدها منزلًا لعائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

اعلان

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ومنصات على تليغرام، أن شقيقة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كانت من بين الضحايا جراء استهداف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين أو عن ضحايا محتملين تحت أنقاض المنزل، ورجحت مصادر طبية ارتفاع عدد القتلى جراء القصف.

وفي أبريل/نيسان، اغتالت إسرائيل ثلاثة من أبناء هنية (حازم وأمير ومحمد) وثلاثة من أحفاده في قصف استهدف سيارتهم في مخيم الشاطئ.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 9 أشهر على القطاع أسفرت عن مقتل 37,626 شخصاً وإصابة 86,098 آخرين منذ السابع من أكتوبر.

كما أشار هنية إلى أن حوالي 60 من أفراد عائلته قتلوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.