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صور جوية تظهر سدا على وشك الإنهيار في ولاية مينيسوتا

extract video
extract video Copyright يورونيوز
Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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يظهر الفيديو لحظات انهيار سد في جنوب ولاية مينيسوتا الاثنين، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة سببت الفياضانات، التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية في واترفيل بأنها "تاريخية وغير مسبوقة"..

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أبلغ مكتب عمدة مقاطعة بلو إيرث، الإثنين عن "دمار جزئي" في السد. وقال المكتب: "السد لا يزال سليما ولا توجد خطط حالية لإجلاء جماعي. لقد تحول جزء من تدفق النهر إلى الجانب الغربي من السد وما زالت المياه تتدفق".

 كما أعلن تيم فالز، حاكم ولاية مينيسوتا حالة الطوارئ في جنوب الولاية السبت بعد هطول الأمطار الغزيرة، وقال فالز: "تسببت الفياضانات بغرق أحياء بأكملها وأضرار جسيمة في الممتلكات، وإغلاق العديد من الطرقات، والحرس الوطني على استعداد للتدخل لمساعدة السكان خلال هذا الوقت العصيب".

المصادر الإضافية • إي في أن

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