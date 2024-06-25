فلسطينيون يبحثون عن الطعام وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

بقلم: يورونيوز

تجمع عشرات الأشخاص خارج مستودع خيري في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من أجل الحصول على وجبة طعام، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

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يحتشد الفلسطينيون حول مركز خيري لتوزيع الطعام، يحاولون ملء أوانيهم التي عادة ما تعود فارغة بسبب نفاد الطعام.

وقالت كفاية محمد، وهي امرأة نازحة من مدينة غزة: "إن الظروف الاقتصادية صعبة للغاية، ونحن نعاني من الفقر المدقع والجوع".

وقد فر حوالي 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني من منازلهم منذ بداية العام وقد أدت الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس في غزة إلى مقتل أكثر من 37,000 شخص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في غزة قد يواجهون أعلى مستوى من المجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز.

ودمرت الحرب الدائرة في غزة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، ويعيش العديد من الأشخاص في الخيام أو المدارس.