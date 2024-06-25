بقلم: يورونيوز

قصف الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في مخيم الشاطئ وحي الدرج في قطاع غزة موقعًا نحو 16 قتيًلًا.

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ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ263، قتلت غارات إسرائيلي استهدفت مناطق مختلفة العديد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وفي واشنطن، اجتمع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الاثنين، وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بلينكن شدد على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالحرب مع حزب الله، أشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن أكد أهمية تجنب التصعيد والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة لمنازلها.