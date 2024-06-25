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جدونا
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شاهد: مناورات للجيش الكوري الجنوبي بالذخيرة الحية محلية الصنع

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extract video Copyright يورونيوز
Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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قام الجيش الكوري الجنوبي بمناورات بالذخيرة الحية على أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، محلية الصنع الثلاثاء.

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وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الهدف من التدريبات هو تعزيز قدرة الجيش والاستجابة لاستفزازات العدو "بسرعة ودقة".

وأرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات المليئة بالقمامة على دفعتين الأسبوع الماضي كتب على بعضها "هدايا صادقة". أعلنت سيول الاثنين أنها ستعلق اتفاق التقارب مع كوريا الشمالية لمعاقبتها على إطلاقها بالونات تحمل القمامة باتجاه الجنوب، حتى بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنها ستوقف تلك الحملة.

وكان نشطاء جنوب كوريين أقد أرسلوا منشورات سياسية تنتقد كوريا الشمالية قبل أسبوعين.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في خطاب الثلاثاء إن إرسال بالونات مليئة بالقمامة من قبل  كوريا الشمالية عمل "استفزازي حقير وغير عقلاني".

 

وأضاف أن كوريا الجنوبية ستحافظ على استعدادها العسكري لصد أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية.

المصادر الإضافية • أ ب

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