بسبب بالونات تحمل القمامة... كوريا الجنوبية تعلق اتفاق السلام مع بيونغ يانغ

بقلم: يورنيوز

أعلنت سيول الاثنين أنها ستعلق اتفاق التقارب مع كوريا الشمالية لمعاقبتها على إطلاقها بالونات تحمل القمامة، حتى بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنها ستوقف حملة البالونات.

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أعلنت سيول الاثنين أنها ستعلق اتفاق التقارب مع كوريا الشمالية لمعاقبتها على إطلاقها بالونات تحمل القمامة باتجاه الجنوب، حتى بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنها ستوقف تلك الحملة.

وقرر مجلس الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية تعليق اتفاق 2018 بين الكوريتين الذي يهدف إلى تخفيف العداوات على الخطوط الأمامية حتى يتم استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين، وفقًا للمكتب الرئاسي.

وقال مجلس الأمن يوم الاثنين إن التعليق سيسمح لكوريا الجنوبية باستئناف التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية واتخاذ ردود فعلية فورية على استفزازات بيونجيانج.

ومن المقرر أن يتم عرض مقترح بشأن التعليق على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء للموافقة عليه.

تم اتخاذ القرار بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مئات البالونات لإسقاط القمامة والسماد على كوريا الجنوبية لعدة أيام متتالية في رد فعل غاضب على حملات المنشورات المدنية السابقة في كوريا الجنوبية.

وقالت سيول يوم الأحد إنها ستتخذ خطوات انتقامية "لا تحتمل" ردا على ذلك قبل أن تعلن بيونغ يانغ فجأة أنها ستتوقف عن إطلاق البالونات عبر الحدود.

ويقول الخبراء إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى تعليق الصفقة لاستئناف البث الدعائي المناهض لبيونغ يانغ وأغاني البوب ​​الكورية والأخبار الخارجية عبر مكبرات الصوت الحدودية.

ويقولون إن مثل هذه البرامج الإذاعية كانت مؤثرة في السابق في كوريا الشمالية التي تخضع لسيطرة صارمة، حيث لا يُسمح لمعظم سكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة بالوصول رسميًا إلى الأخبار الأجنبية.

ويتطلب اتفاق عام 2018، الذي تم التوصل إليه خلال فترة وجيزة من المصالحة بين الرئيس الكوري الجنوبي اللبرالي آنذاك مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من الكوريتين وقف جميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض، بما في ذلك البث الدعائي وحملات المنشورات.

لكن الاتفاق لا ينص بوضوح على ضرورة حظر المنشورات المدنية. وقد سمح ذلك للناشطين الكوريين الجنوبيين بمواصلة إطلاق البالونات لإسقاط منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، وأجهزة USB التي تحتوي على الأعمال الدرامية الكورية الجنوبية والأخبار العالمية، والدولار الأمريكي في كوريا الشمالية.

وبسبب غضبها من حملات المنشورات هذه، أطلقت كوريا الشمالية في السابق النار على البالونات القادمة ودمرت مكتب الاتصال غير المأهول بين الكوريتين الذي بنته كوريا الجنوبية في الشمال.