شاهد: السلطات السويسرية تتفقد الأضرار إثر عواصف رعدية وفيضانات ضربت البلاد

بقلم: يورونيوز

تسببت العواصف الرعدية القوية والأمطار الغزيرة، في حدوث فيضانات بسويسرا بالقرب من مدينة بازل، وفي جنيف وفي كانتون فود المطل على بحيرة جنيف، بحسب ما أعلنته السلطات السويسرية.

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قامت طواقم التنظيف وأصحاب الأعمال التجارية بتفقد الأضرار اليوم الأربعاء، بعد أن ضربت عواصف مفاجئة جنوب غرب سويسرا في الليلة السابقة، ما أدى إلى فيضان سيول من المياه عبر الطرقات وأوقف حركة الطيران مؤقتًا في مطار جنيف.

في بلدة مورس الواقعة على ضفاف بحيرة جنيف، فاضت المياه وغمرت الشوارع، وقالت السلطات إن تدفقات المياه بلغت 43 مترًا مكعبًا في الثانية، وهو أعلى بكثير من الرقم القياسي المسجل منذ 100 عام والبالغ 34 مترًا مكعبًا في الثانية.

كما أفاد المتحدث باسم مطار جنيف، إغناس جانيرات، بأن العواصف القوية المرفقة بصواعق، ضربت منطقة قريبة من المطار، وتم إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية قادمة أو مغادرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وتم تحويل عشرات الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وقالت شركة "SkyGuide" لخدمات الملاحة الجوية إن الطابق السفلي لمكاتبها في جنيف قد غمرته المياه، مما تسبب في تعطل نظام التبريد الذي أجبرها على إغلاق عملياتها مؤقتًا بعد الساعة العاشرة مساءً بقليل.