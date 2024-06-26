الهولندي مارك روته أمينا عاما لمنظمة حلف شمال الأطلسي

بقلم: يورونيوز

عيّن سفراء الدول الـ32 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي رسميًا رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينًا عامًا جديدًا للحلف، ولكن من هو روته الرجل الذي سيشغل هذا المنصب؟

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سيصبح رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته الأمين العام القادم لحلف الناتو. أصبح روتي، خريج كلية التاريخ، رئيسًا لوزراء هولندا للمرة الأولى في عام 2010 - لكنه استقال في يوليو الماضي بعد انهيار ائتلافه المكون من أربعة أحزاب بسبب كيفية الحد من الهجرة.

وسيتولى السياسي الهولندي قيادة الحلف الذي يضم 32 دولة اعتبارًا من الأول من أكتوبر، لفترة تستغرق أربع سنوات، بعد عقد من الزمان على رأس الحلف خلفًا لرئيس الوزراء النرويجي السابق ينس ستولتنبرغ.

وقد نشر ستولتنبرغ على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا) بعد الإعلان الرسمي: "أعلم أنني سأترك الناتو في أيدٍ أمينة".

كما هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، روته على انتخابه أمينًا عامًا جديدًا للناتو: وقالت: "إن قيادتك وخبرتك ستكون حاسمة بالنسبة للحلف خلال هذه الأوقات الصعبة".

اعتماد على أمريكا

سيحتاج روته إلى كل مهاراته وخبرته السياسية بعد أن كان على رأس أربع حكومات مختلفة، لقيادة التحالف العسكري الغربي في سياق جيوسياسي صعب، مع وجود حرب على حدود أوروبا.

ورغم الإنفاق الدفاعي القياسي للاتحاد الأوروبي الذي بلغ 270 مليار يورو في عام 2023، إلا أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أشياء مثل إمدادات الذخيرة والاستخبارات أو المراقبة - ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الإنتاج الأمريكي.

وقد تحدث روته سابقًا عن حاجة أوروبا إلى تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة، لكنه لم يكن منفتحًا على القيام بذلك دون الأمريكيين (الذين هم أيضًا جزء من حلف الناتو).

وقال روته في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير/شباط: "من الواضح أنه إذا استطعنا شراء أوروبا بالكامل، فهذا رائع، ولكن بصراحة، لن نصل إلى ذلك دون شراء أمريكا أيضًا، ومن ثم يمكنك القيام بذلك بطريقة منفتحة للغاية".