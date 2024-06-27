مسؤول إسرائيلي: "لا توجد خطة لإجلاء القاطنين في الشمال في حال نشوب حرب مع حزب الله اللبناني"

بقلم: يورونيوز

قال مراقب الدولة في إسرائيل إنه لا توجد خطة لإجلاء اللإسرائيليين في الشمال في حال نشوب حرب مع حزب الله اللبناني"، وذلك بسبب الخلافات القائمة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

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وحذّر مراقب الدولة الإسرائيلية ماتانياهو إنغلمان من أن إسرائيل ليست مستعدة لإجلاء مواطنيها، في حال نشوب حرب في الشمال مع حزب الله اللبناني، بسبب خلافات بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الداخلية موشيه أربيل.

وفي بيان نشر على موقع "إكس"، قال مكتب إنغلمان إنه كتب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لوضع الأمور في نصابها"، وقال: "لا مكان للوضع الذي لا يوجد فيه توافق في الآراء الذي استمر لفترة طويلة. هناك حاجة إلى عمل موحد ومنظم من قبل الحكومة"، وفق ما جاء في نص البيان.