قبيل انطلاق المناظرة الأولى: مظاهرة داعمة لفلسطين أمام موقع اللقاء بين بايدن وترامب

بقلم: يورونيوز

تجمّع عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية في أتلانتا قرب الموقع المخصص لأول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب.

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تجمّع عشرات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية في أتلانتا قرب الموقع المخصص لأول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء الحرب في غزة وأعلام فلسطين.

وعقب المناظرة، سيبدأ كل من بايدن وترامب جولات انتخابية في ولايات محورية يسعيان للفوز بها في الانتخابات المقبلة.

سيتوجه ترامب إلى فرجينيا، التي كانت ساحة معركة انتخابية، لكنها أصبحت تميل نحو الديمقراطيين في السنوات الأخيرة.

في المقابل، سيذهب بايدن إلى نورث كارولينا، حيث سيعقد أكبر تجمع انتخابي له حتى الآن في ولاية فاز بها ترامب بفارق ضئيل في عام 2020.