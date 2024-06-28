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القوات الإسرائيلية تعتزم البقاء على حدود القطاع مع مصر في محور فيلادلفيا وفق إعلام إسرائيلي

حدود رفح مع مصر. 2024/01/14
حدود رفح مع مصر. 2024/01/14 Copyright Fatima Shbair/AP.
Copyright Fatima Shbair/AP.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
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القوات الإسرائيلية تعتزم البقاء على حدود القطاع مع مصر في محور فيلادلفيا وفق إعلام إسرائيلي

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أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر ستة أشهر أخرى، وذلك رغم الادعاءات بقرب انتهاء الاجتياح العسكري لرفح، الذي مضت عليه 8 أسابيع تقريبا.

وزعمت الصحيفة أن الجبش الإسرائيلي عثر على أنفاق على طريق فيلادلفيا الممتد 15 كيلومترا، وقال الصحيفة إن تدمير الأنفاق سيستغرق وقتا.

وبدأت القوات الإسرائيلية هجومها البري على رفح في السادس من أيار/مايو، واستولت عليه ما أدى إلى إغلاقه وتمكنها بالتالي من فصل قطاع غزة عن مصر.

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