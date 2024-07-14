ترامب يتعرّض لمحاولة اغتيال والمنفّذ شاب عشريني

بقلم: يورونيوز

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإصابة في أذنه، على إثر أعيرة نارية أطلقت أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

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رافق عناصر الخدمة السرية ترامب وأسرعوا به إلى سيارته بينما كان يرفع قبضته في الهواء، كما أظهرت اللقطات المصورة.

وفي منشور عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه أصيب برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وأضاف: "عرفت على الفور أن هناك خطباً ما حيث سمعت صوت أزيز وطلقات نارية وشعرت على الفور بالرصاصة وهي تخترق الجلد".

مساعدة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب على النزول من المنصة في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في بتلر بولاية بنسلفانيا. Gene J. Puskar/ AP

وذكرت حملة ترامب أن المرشح المحتمل للحزب الجمهوري "بخير" بعد إطلاق النار الذي تعرض له.

وقد حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت مبكر من يوم الأحد هوية الشخص المتورط في محاولة الاغتيال، وهو يُدعى توماس ماثيو كروكس، يبلغ من العمر 20 عامًا، من بلدة بيثيل بارك، بنسلفانيا.

وأشارت السلطات إلى أن أحد الحاضرين قُتل وأصيب اثنان بجروح خطيرة، فيما أكد جهاز الخدمة السرية أنه قتل مطلق النار المشتبه به الذي هاجم ترامب من موقع مرتفع خارج مكان التجمع، وهو معرض مزرعة في بتلر بولاية بنسلفانيا.

من جهته، صرح وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بأن المسؤولين يتواصلون مع حملتي بايدن وترامب و"يتخذون كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهما وأمنهما".

مساعدة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب على النزول من المنصة في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في بتلر بولاية بنسلفانيا Gene J. Puskar/ AP

ولفت البيت الأبيض إلى أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن، منافس ترامب في الانتخابات الرئاسية، على الحادث وتحدث إلى ترامب بعد عدة ساعات من إطلاق النار.

وقال الرئيس بايدن في تصريحات علنية: "لا مكان في أمريكا لهذا النوع من العنف، إنه أمر مقزز".

كان من المقرر أن يبقى بايدن في ولاية ديلاوير في نهاية هذا الأسبوع، لكنه سيعود إلى البيت الأبيض بدلاً من ذلك.

وكان الهجوم أخطر محاولة لاغتيال رئيس أو مرشح رئاسي منذ إطلاق النار على رونالد ريغان في عام 1981. وقد لفت الانتباه مجدداً إلى المخاوف بشأن العنف السياسي في الولايات المتحدة التي تشهد استقطاباً حاداً قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقد يغير هذا الحادث من فحوى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي سيبدأ يوم الاثنين في ميلووكي.