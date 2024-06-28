مناظرة ساخنة: ترامب يصف بايدن بـ"فلسطيني سيء" ويؤكد أنه "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة"

بقلم: يورونيوز

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب أول مناظرة متلفزة بثتها شبكة "سي أن أن"، الخميس في أتلانتا بولاية جورجيا، دون جمهور كما تجري العادة للمناظرات الرئاسية منذ عام 1988.

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بدأت المناظرة بتبادل الاتهامات بين المرشحين دون مصافحة، وتناولت قضايا مهمة مثل: الإجهاض، أزمة المهاجرين، الجريمة في المجتمع الأمريكي، الاقتصاد، والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ركز ترامب على أزمة المهاجرين وربطها بزيادة معدلات الجريمة، زاعماً أن المهاجرين يرتكبون المزيد من الجرائم وأن الديمقراطيين يدعمون سياسات تؤدي إلى قتل الأطفال.

كما أعرب عن شكوكه بشأن زيادة الوظائف خلال رئاسة بايدن، مدعياً أنها مجرد تعافٍ بعد جائحة كوفيد-19.

President Joe Biden, right, and Republican presidential candidate former President Donald Trump stand during a presidential debate hosted by CNN, Thursday, June 27, 2024. Gerald Herbert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

وبالنسبة للشرق الأوسط، صرح ترامب بأن إسرائيل يجب أن تستمر في القيام بما تراه مناسباً في غزة، متهماً بايدن بأنه يتبنى مواقف الفلسطينيين، ووصفه بأنه "فلسطيني سيء".

كما تجنب ترامب الإجابة عن سؤال حول دعمه لدولة فلسطينية مستقلة، مشدداً على أن إسرائيل يجب أن "تنهي مهمتها" في قطاع غزة.

بايدن، الذي بدا مترددًا، وتعثر في الحديث عدة مرات في بداية المناظرة، أكد أن إدارته تسلمت "اقتصادًا كان على وشك الانهيار" من إدارة ترامب، مع معدلات بطالة غير مسبوقة.

وحول عدم امتثال حماس أو إسرائيل للخطة التي اقترحها، قال بايدن: "أولاً، لقد أيد الجميع، من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، وحتى الإسرائيليين ونتنياهو نفسه، الخطة التي طرحتها، والتي تتألف من ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى هي تبادل الرهائن مقابل وقف إطلاق النار. المرحلة الثانية تشمل وقف إطلاق النار مع شروط إضافية. والمرحلة الثالثة تهدف إلى إنهاء الحرب تمامًا".

ترامب يلوم بايدن على الحرب في أوكرانيا

ادعى ترامب أن بوتين قرر غزو أوكرانيا بعد أن شاهد كيفية تعامل إدارة بايدن مع انسحابها من أفغانستان. وعلى الرغم من تأكيده أنه لن يقبل شروط بوتين لإنهاء الحرب، أشار إلى أنه سيعمل على "تسوية" النزاع.

كما كرر ترامب انتقاده السابق خلال حملته الانتخابية بأن الولايات المتحدة تقدم الكثير من المساعدات المالية لأوكرانيا.

من جانبه، وصف بايدن فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، محذراً من أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، وأكد أن قوة أمريكا "تكمن في تحالفاتها".

وأشار ترامب إلى أن بايدن "سيجرنا إلى حرب عالمية ثالثة. نحن أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة أكثر مما يتصور أي شخص"، موضحًا أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يكنون أي احترام لبايدن ولا يخشونه بتاتاً، وهو سيقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة".