شاهد: الإيرانيون في العراق يدلون بأصواتهم في انتخابات بلادهم الرئاسية

بقلم: يورونيوز

بدأ الإيرانيون المقيمون في العراق أو من يزورون المواقع الشيعية فيه، التصويت صباح الجمعة في العاصمة بغداد ومدن أخرى، في انتخابات مبكرة لخلافة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي قُتل في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي.

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أدلى عشرات الإيرانيين بأصواتهم في السفارة الإيرانية في بغداد، بمن فيهم السفير محمد كاظم الصادق، الذي قال: "في العراق، لدينا ستة مراكز انتخابية في جميع قنصلياتنا، في السليمانية وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة".

وتعم حالة من اللامبالاة العامة في إيران إزاء الانتخابات، بعد سنوات من المشاكل الاقتصادية والاحتجاجات الجماهيرية والتوترات في المنطقة.

ويأتي التصويت يوم الجمعة في أعقاب حادث تحطم المروحية الذي وقع في مايو/أيار، وأودى بحياة رئيسي ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين الآخرين.

ويصف المحللون السباق الانتخابي بالسباق الثلاثي (لثلاثة مترشحين)، بينهم اثنان من المتشددين، هما مفاوض نووي سابق ورئيس البرلمان الإيراني، بينما انحاز المرشح الإصلاحي الوحيد، مسعود بيزشكيان، إلى جانب أولئك الذين دعموا جهود طهران للتوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وفي حين أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي هو صاحب الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة، فإن الرؤساء يمكنهم أن يحولوا إيران نحو المواجهة أو المفاوضات مع الغرب.

ويأتي هذا التصويت في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات واسعة النطاق، بسبب الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.

ويحق لأكثر من 61 مليون إيراني ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً التصويت، منهم حوالي 18 مليون إيراني تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.