تعرف على المرشحين الستة الذين تم تاييد اهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران خلفا لرئيسي ؟

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الداخلية في إيران، أهلية 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 حزيران/ يوليو، وفقا للتلفزيون الإيراني.

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وأسماء المرشحين الستة والذين تم منحهم الأهلية هم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان وهو برلماني إصلاحي، علي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران، سعيد جليلي الأمين السابق لمجلس الأمن القومي، مصطفى بور محمدي وزير الداخلية السابق وأمير حسين قاضي زادة هاشمي مساعد الرئيس الإيراني.

وتقدم 80 شخصا للترشح في سباق الأنتخابات، قام البعض بالانسحاب ورفض مجلس صيانة الدستور الإيراني ترشح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وكذلك إسحاق جهانغيري علما أنه تم رفضهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2020.

محمد باقر قاليباف: رئيس البرلمان الإيراني

يبلغ محمد باقر قاليباف 62 عاما، وهو رئيس البرلمان الإيراني. وانتُخب قاليباف الذي يعتبر من التيار المحافظ رئيسا للبرلمان الشهر الماضي. كان قائدا في سلاح الجو في قوات الحرس الثوري وكان قائدا في قوات الشرطة الإيرانية كما شغل منصب رئيس بلدية طهران عام 2005. خسر السباق الرئاسي مرتين وانسحب بالمرة الثالثة.

علي رضا زاكاني : رئيس بلدية طهران

يبلغ علي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران 59 عاما. شغل منصب رئيس مركز أبحاث البرلمان الإيراني ثم تم اختياره كرئيس للبلدية منذ 2021 . ويعتبر من التيار المتشدد.

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني أهليته للترشح في انتخابات عام 2013 ثم انسحب من السباق الرئاسي بعد حصوله على الأهلية لصالح إبراهيم رئيسي في انتخابات 2021.

سعيد جليلي الأمين السابق لمجلس الأمن القومي

يبلغ سعيد جليلي 59 عاما، وهو ممثل المرشد الإيراني في المجلس الإعلى للأمن القومي.

كان مسؤولاً عن ملف المفاوضات النووية للمفاوضات النووية، خلال عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد وخلال فترة مسؤوليته حصلت إيران على 3 قرارات من قبل مجلس الأمن الدولي وعقوبات أمريكية وأوروبية.

مسعود بزشكيان: برلماني إصلاحي

يبلغ مسعود بزشكيان 70 عاما، وهو طبيب وعضو في البرلمان الإيراني منذ 2006 ينتمي إلى القومية التركية في إيران. ويعتبر من التيار الإصلاحي. شغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي وكان وزير الصحة سابقاً.

مصطفى بور محمدي: وزير الداخلية السابق

يبلغ مصطفى بور محمدي، وزير الداخلية السابق 64 عاما. شغل منصب وزير العدل في حكومة الرئيس روحاني حتى عام 2017. يعرف بارتباطه الوثيق بالتيار المحافظ في السياسة الإيرانية.

أمير حسين قاضي زاده: مساعد الرئيس الإيراني

يبلغ أمير حسين قاضي زاده، مساعد الرئيس الإيراني 53عاما. وهو طبيب وعضو في جبهة ثبات الثورة الإسلامية، التي تعتبر أكثر الأحزاب الأصولية الإيرانية تشددًا.

وبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في 30 أيار/مايو بعد وفاة إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إثر سقوط طائرة الهليكوبتر التي كانوا على متنها قرب أذربيجان.