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"بوليفيا تنتصر للديمقراطية".. رئيس المكسيك المنتهية ولايته يشيد بالتصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أشاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بشجاعة الشعب البوليفي في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الأربعاء ضد حكومة الرئيس لويس آرسي.

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وشهدت العاصمة لاباز حالة من التوتر يوم الأربعاء عندما تحركت وحدات عسكرية نحو الساحة الرئيسية، واصطدمت مع المتظاهرين.

وبعد ساعات قليلة، تمكنت قوات موالية للحكومة من السيطرة على الوضع واعتقال الجنرال خوان خوسيه زونيغا الذي قاد محاولة الانقلاب.

أعرب لوبيز أوبرادور عن تضامنه مع الشعب البوليفي، مشيدًا بثباته في الدفاع عن ديمقراطيته.

وذكر الرئيس المكسيكي أن "أغلبية أعضاء القوات المسلحة البوليفية لم يدعموا محاولة الانقلاب" وأن "الشعب البوليفي أظهر مرة أخرى تمسكه الراسخ بالديمقراطية".

كما أشاد لوبيز أوبرادور بالإدانة العريضة لمحاولة الانقلاب من قبل المجتمع الدولي.

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