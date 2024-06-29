وزير المناخ لرئاسة حكومة إستونيا بعد تعيين كالاس على رأس الدبلوماسية الأوروبية

بقلم: يورونيوز

قرر الحزب الحاكم في إستونيا بالإجماع تعيين وزير المناخ، كريستين ميشال، ليحل محل كايا كالاس كرئيس وزراء جديد للبلاد.

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هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس إدارة حزب الإصلاح بعد يومين فقط من تعيين كالاس في منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

ويشغل ميشال منصب وزير المناخ منذ أبريل الماضي، ويمتلك تاريخاً طويلاً من النشاط في حزب الإصلاح منذ أواخر التسعينيات.

ومع ذلك، يتطلب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء موافقة كل من الرئيس الإستوني والبرلمان.

كالاس، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء منذ يناير 2021، قادت حكومة ائتلافية من ثلاثة أحزاب وحققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة لعام 2023.

خلال فترة ولايتها، تميزت إستونيا بدعمها القوي لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي الذي بدأ في عام 2022.