Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
Featured
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

وزير المناخ لرئاسة حكومة إستونيا بعد تعيين كالاس على رأس الدبلوماسية الأوروبية

وزير المناخ، كريستين ميشال
وزير المناخ، كريستين ميشال Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قرر الحزب الحاكم في إستونيا بالإجماع تعيين وزير المناخ، كريستين ميشال، ليحل محل كايا كالاس كرئيس وزراء جديد للبلاد.

اعلان

هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس إدارة حزب الإصلاح بعد يومين فقط من تعيين كالاس في منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

ويشغل ميشال منصب وزير المناخ منذ أبريل الماضي، ويمتلك تاريخاً طويلاً من النشاط في حزب الإصلاح منذ أواخر التسعينيات. 

ومع ذلك، يتطلب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء موافقة كل من الرئيس الإستوني والبرلمان.

كالاس، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء منذ يناير 2021، قادت حكومة ائتلافية من ثلاثة أحزاب وحققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة لعام 2023.

خلال فترة ولايتها، تميزت إستونيا بدعمها القوي لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي الذي بدأ في عام 2022.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رئيسة وزراء إستونيا: بوتين يخشى الحرب مع الناتو

روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين

انطلاق أكبر تدريب في العالم على الدفاع السيبراني في إستونيا

روسيا إستونيا الحرب في أوكرانيا