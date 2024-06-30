مقتل 11 شخصا على الأقل في قصف صاروخي روسي على مواقع في جنوب أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الدفاع إن ست طائرات أوكرانية بدون طيار أسقطت خلال الليل فوق أربع مناطق، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014.

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قُتل ما لا يقل عن 11 شخصا في هجمات روسية في جميع أنحاء شرق أوكرانيا يوم السبت، بينما قام رجال الإنقاذ في مدينة دنيبرو بالتنقيب بين الأنقاض بعد أن دمر هجوم بناية سكنية من تسعة طوابق، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وجاءت الهجمات في الوقت الذي تواصل فيه روسيا التمدد والسيطرة على أراضي على حساب القوات الأوكرانية في عدة مناطق على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر.

وقد كثفت موسكو غاراتها الجوية في محاولة لاستنزاف موارد أوكرانيا، وغالبا ما تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية الأخرى.

في منشور على X، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سبعة أشخاص قتلوا في ضربات صاروخية على بلدة فيلنيانسك، خارج مدينة زابوريزهيا بجنوب شرق أوكرانيا.

كتب زيلينسكي: "تعاني مدننا ومجتمعاتنا من مثل هذه الضربات الروسية كل يوم، ولكن هناك طرق للتغلب على هذا من خلال تدمير الإرهابيين أينما كانوا، والقضاء على قاذفات الصواريخ الروسية، وضربهم بأسلحة بعيدة المدى وزيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة في أوكرانيا. أشكر جميع شركائنا الذين يساعدوننا".

وكرر زيلينسكي نداءه للحلفاء لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى والدفاعات الجوية المعززة لوقف ما وصفه بالهجمات اليومية على بلاده.

وقال حاكم منطقة زابوريزجيا إيفان فيدوروف في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تيلغرام للرسائل: "اليوم نفذ العدو عملا إرهابيا مروعا آخر ضد السكان المدنيين".

وأضاف أن الهجوم وقع "في منتصف النهار، وهو يوم عطلة، في وسط المدينة، حيث كان الناس يسترخون، حيث لم تكن هناك أهداف عسكرية".

وفي الوقت نفسه، قال حاكم قرية نيو-يورك الواقعة على الجبهة الأمامية في دونيتسك إن القوات الروسية قصفت مناطق مأهولة 13 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية يوم السبت إنها أسقطت 10 طائرات روسية بدون طيار أطلقت في هجمات ليلية.

طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميغ-35 إم" خلال مهمة قتالية في سماء أوكرانيا AP/Russian Defense Ministry Press Service

الضربات الأوكرانية على روسيا

أبلغ مسؤولون روس عن هجمات أوكرانية في منطقة كورسك أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص. وقال الحاكم أليكسي سميرنوف على وسائل التواصل الاجتماعي إن طفلين كانا من بين ضحايا الهجوم الذي وقع في قرية غوروديش على الحدود الروسية الأوكرانية.

في بيانها الصباحي، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط ست طائرات أوكرانية بدون طيار خلال الليل فوق مناطق تفير وبريانسك وبلغورود في البلاد، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

كما ردت الحكومة الأوكرانية يوم السبت على بيان من الجيش البيلاروسي قالت فيه إنها زادت قواتها على طول الحدود الشمالية لأوكرانيا ردًا على ما وصفته بالتهديدات الأمنية..

جاء هذا الإعلان بعد أن زعمت وكالة الحدود البيلاروسية أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار حلقت عبر الحدود لجمع المعلومات الاستخبارية. ورفضت كييف الاتهامات ووصفتها بأنها دعاية روسية.