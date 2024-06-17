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مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث تصادم بين قطارين شرق الهند

رجال الإنقاذ يعملون في موقع قطارات الركاب التي خرجت عن مسارها في منطقة بالاسور، في ولاية أوريسا بشرق الهند، 3 يونيو 2023.
رجال الإنقاذ يعملون في موقع قطارات الركاب التي خرجت عن مسارها في منطقة بالاسور، في ولاية أوريسا بشرق الهند، 3 يونيو 2023. Copyright Rafiq Maqbool/ AP
Copyright Rafiq Maqbool/ AP
بقلم:  يورونيوز
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لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر عندما اصطدم قطار بضائع بقطار ركاب في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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وقالت رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرغي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" "لقد صدمت عندما علمت للتو بحادث قطار مأساوي في منطقة فانسيدوا في منطقة دارجيلنغ. وفي انتظار التفاصيل، أفادت التقارير أن قطار كانشينجونغا السريع قد اصطدم بقطار بضائع.

وأضافت أن أعمال الإنقاذ مستمرة، حيث يتواجد فريق من الأطباء وفرق الكوارث وسيارات الإسعاف في الموقع، وتم اتخاذ تدابير الطوارئ.

وقال ضابط الشرطة أبهيشيك روي، المتواجد في الموقع، لشبكة تلفزيون نيودلهي إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن وأصيب 25 آخرون في الحادث الذي وقع بالقرب من محطة نيو جالبايجوري.

وفي تموز/ يونيو من العام الماضي، أدى حادث قطار في شرق الهند إلى مقتل أكثر من 280 شخصاً في واحدة من أعنف حوادث السكك الحديدية في البلاد منذ عقود.بالولاية.

المصادر الإضافية • ا ب

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