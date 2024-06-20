الهند: وفاة 29 شخصًا وإصابة العشرات بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة

بقلم: يورونيوز

سقط العشرات في جنوب الهند بين قتيل ومصاب بعد أن شربوا خمورًا مصنعة بشكل غير قانوني. وكثيرًا ما تقع هكذا حوادث في الهند، حيث يشتري سكان فقراء الكحول المغشوش المخلوط بمواد كيميائية ضارة، فيقعون ضحية لتجار السوق السوداء.

اعلان

لقي 29 شخصًا على الأقل حتفهم ونُقل العشرات إلى المستشفيات بعد تناولهم مشروبات كحولية صُنّعت بشكل غير قانوني في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، حسبما ذكر مسؤولون لوسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ووقع الحادث في منطقة كالاكوريشي في هذه الولاية الهندية، حيث لا يزال أكثر من 100 شخص يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة، حسبما صرح مسؤول محلي لوكالة أنباء برس ترست الهندية. وأضاف السؤول أن عدد الذين هم في حالة حرجة يتغير باستمرار، مما يشير إلى أن عدد الوفيات قد يرتفع.

وانتشرت سيارات الإسعاف والأطباء والمتخصصون من المناطق المجاورة في المنطقة.

وقال رئيس وزراء الولاية، موثوفيل كارونانيدهي ستالين، في منشور على منصة "إكس"، إنه تم القبض على المتورطين في الجريمة، كما تم "اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين فشلوا في منعها." وأضاف أن مثل هذه "الجرائم التي تدمر المجتمع سيتم قمعها بقبضة من حديد."

في الهند، كثيرًا ما تحصل وفيات ناجمة عن الكحول المخمر بشكل غير قانوني، حيث لا يستطيع الفقراء شراء المنتجات المرخصة من المتاجر التي تديرها الحكومة. كما أصبحت المشروبات الكحولية غير المشروعة، والتي غالبًا ما يتم مزجها بمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية لزيادة فعاليتها، صناعة مربحة للغاية في السوق السوداء، حيث لا يدفع صانعوها أي ضرائب ويبيعون كميات هائلة من منتجاتهم للفقراء بسعر رخيص.

وفي عام 2022، توفي أكثر من 30 شخصًا في ولاية بيهار بشرق الهند بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة تباع دون ترخيص. وفي وقت سابق من العام نفسه، توفي ما لا يقل عن 28 شخصًا بسبب شرب الكحول المغشوش في ولاية غوجارات. وووقع حادث مماثل عام 2020، حيث توفي ما لا يقل عن 120 شخصًا ولاية البنجاب شمال الهند.