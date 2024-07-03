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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحقق مع لاعب تركيا مريح ديميرال بسبب "إشارة قومية" بعد هدف بمرمى النمسا

لاعب المنتخب التركي دميرال وهو يشسير بكلتي يديه بإشارة اعتبرت قومية بعد هدف سجله في مرمى النمسا في يورو 2024
لاعب المنتخب التركي دميرال وهو يشسير بكلتي يديه بإشارة اعتبرت قومية بعد هدف سجله في مرمى النمسا في يورو 2024 Copyright Ebrahim Noroozi/AP
Copyright Ebrahim Noroozi/AP
بقلم:  يورونيوز
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في العقود التي تلت تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، اتُهمت الجماعة بالتورط في أعمال عنف ذات دوافع سياسية، معظمها ضد الجماعات اليسارية.

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا في "سلوك غير لائق مزعوم" للاعب كرة القدم التركي مريح ديميرال بعد احتفاله بهدف في يورو 2024 بإظهار إشارة يد مرتبطة بمجموعة قومية متطرفة.

سجل ديميرال الهدفين يوم الثلاثاء في الفوز 2-1 على النمسا ليحجز مكاناً في ربع النهائي.

وبعد تسجيله الهدف الثاني ظهر وهو يشير بكلتي يديه بإشارة مرتبطة بمنظمة "أولكو أوجاكلاري" التركية القومية المتطرفة، والمعروفة على نطاق واسع باسم الذئاب الرمادية.

هدف تركيا في مرمى منتخب النمسا في يورو 2024
هدف تركيا في مرمى منتخب النمسا في يورو 2024AP PhotoAP Photo/Andreea Alexandru

من ناحيته أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه عين مفتشاً للتحقيق مع ديميرال، ولم يحدد موعد انتهاء القضية. المباراة المقبلة لتركيا أمام هولندا في برلين يوم السبت المقبل.

كان ديميرال سابقا واحدا من بين 16 لاعبا تركيا تم توبيخهم في عام 2019 بسبب قيامهم بتحية عسكرية في المباريات في الوقت الذي كانت فيه البلاد تشن هجوما عسكريا في سوريا.

تأسس حزب الذئاب الرمادية كجناح شبابي لحزب الحركة القومية اليميني المتطرف، أو حزب الحركة القومية الذي يتحالف حاليا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

صورة من مباراة تركيا والنمسا في يورو2024
صورة من مباراة تركيا والنمسا في يورو2024Ebrahim Noroozi/AP

وفي العقود التي تلت تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، اتُهمت المجموعة بالتورط في أعمال عنف ذات دوافع سياسية، معظمها ضد الجماعات اليسارية.

وقد حُظرت جماعة الذئاب الرمادية في فرنسا، بينما حظرت النمسا استخدام تحية الذئب الرمادي، التي يستخدمها القوميون في تركيا على نطاق واسع.

المصادر الإضافية • أ ب

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