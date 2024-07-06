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السياحة المفرطة في أثينا.. دعوات للسيطرة على هذا القطاع في اليونان

مدخل نصب الأكروبوليس السياحي في أثينا
مدخل نصب الأكروبوليس السياحي في أثينا Copyright euronews
Copyright euronews
بقلم:  Foteini Doulgkeriيورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة اليونانية

استقبلت أثينا أكثر من 7 ملايين سائح في عام 2023، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد هذا العام، وفقًا للخبراء، بنسبة 20٪.

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وتؤثر هذه الزيادة على العديد من مجالات الحياة للمدينة، وليس دائمًا بشكل إيجابي. فمن ناحية، يتعزز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكذلك عائدات الضرائب. لكن من ناحية أخرى، تؤدي هذه الزيادة في أعداد السياح إلى استهلاك البنى التحتية في البلاد.

قبل بضع سنوات، كان الهدف هو جذب السياح إلى أثينا على مدار السنة وجعلها وجهة عالمية. لكن اليوم تغير الوضع، حيث قالت أستاذة إدارة السياحة بجامعة ويست أتيكا كاترينا كيكيليا: "نحن بحاجة إلى قواعد لهذا القطاع".

أستاذة إدارة السياحة بجامعة ويست أتيكا كاترينا كيكيليا
أستاذة إدارة السياحة بجامعة ويست أتيكا كاترينا كيكيلياeuronews

وأضافت في حديث إلى يورونيوز: "إنها آفة السنوات الأخيرة، ويواجهها اليونانيون في حياتهم اليومية، والآثار الرئيسية هي على المجتمع والبيئة، وهناك أيضًا تأثيرات فردية".

وتابعت قائلة: "هناك العديد من المناطق الجميلة في البلاد قد تم تحويلها إلى مبانٍ سكنية لاستضافة الأجانب".

السياح في أثينا
السياح في أثيناeuronews

وارتفعت أسعار الإيجارات بشكل كبير في مناطق أثينا، خاصة إذا كانت بالقرب من المترو الذي يفضله السياح.

وتتخذ العديد من الدول الأوروبية تدابير للسيطرة على السياحة المفرطة، حيث اتخذت برشلونة مؤخرًا إجراءات ضد التأجير قصير الأجل، وتريد أثينا المضي قدمًا وتفكر في نهج أكثر شمولية.

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