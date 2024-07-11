شاهد: شوارع أثينا مغلقة.. سائقو الأجرة يضربون احتجاجا على قوانين النقل الجديدة

بقلم: يورونيوز

نفذ سائقو سيارات الأجرة في العاصمة اليونانية، أثينا، إضرابا يوم الخميس احتجاجا على مشروع قانون يرون أنه سيزيد من المنافسة غير العادلة من قبل شركات النقل الخاصة الأخرى.

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وشارك حوالي 150 سائق سيارة أجرة في مسيرة عبر وسط المدينة بسياراتهم الصفراء، مما زاد من الازدحام المروري في أثينا.

اتهم اتحاد سائقي سيارات الأجرة في بيان الحكومة اليونانية ذات التوجه اليميني بمنح مزايا غير عادلة لمنافسيهم وتقويض السلام الداخلي وكرامتهم المهنية.

وبدأ الإضراب عند الساعة 06:00 صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 06:00 صباح الجمعة.

وقال ماريوس كورداس، أحد أعضاء اتحاد سيارات الأجرة في أثينا، إنهم يضربون بسبب قاعدة غير عادلة تريد الحكومة تمريرها، تسمح بعمل الشاحنات الصغيرة بدون ضرائب.

وأوضح كورداس أن هذه الخطوة "تمثل مشكلة كبيرة؛ لأنها ستفتح الباب أمام حركة الحافلات الصغيرة، مما سيؤدي إلى تدمير أعمالنا".

وأكد كورداس أنهم سيستمرون في الإضراب حتى تتحقق مطالبهم، مضيفا: "إذا لم ينجح هذا، سنواصل الإضراب يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وشهرا بعد شهر".

وشدد على أن الإضراب يأتي من أجل حماية عائلاتهم وحياتهم، قائلا: "نحن نناضل من أجل حياتنا اليوم".