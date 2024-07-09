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دهسه فيل في جنوب إفريقيا.. صورة تتسبب بوفاة سائح إسباني

فِيَلة
فِيَلة Copyright Tsvangirayi Mukwazhi/ AP
Copyright Tsvangirayi Mukwazhi/ AP
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإسبانية

لقي مواطنٌ إسباني، اليوم الثلاثاء، حتفه في جنوب إفريقيا إثر تعرضه لدهس فيل بعد خروجه من سيارته لتصوير الحيوانات.

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وقع الحادث في حديقة Pilanesberg الوطنية، وهي حديقة طبيعية تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر من جوهانسبرغ.

وكان الرجل الإسباني البالغ من العمر 43 عامًا في سيارة مع خطيبته وشخصين آخرين عندما خرج فجأة من السيارة لتصوير قطيع من الفيلة تحمل ثلاثة صغار.

لم تتعرض خطيبة الرجل والشخصان الآخران في السيارة لأي ضرر، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية.

يُذكر أن هجمات الفيلة شائعة في جنوب إفريقيا.

في العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم وأصيب 85 آخرون بسبب هجمات الحيوانات البرية، وفقًا للسلطات المحلية.

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