بسبب صواريخ حزب الله.. كريات شمونة شمالي إسرائيل تتحول إلى مدينة مهجورة

بقلم: يورونيوز

أدت المواجهات بين حزب الله وإسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب على قطاع غزة، إلى تهجير آلاف المواطنين على طرفي الحدود.

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إلا أن بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل، باتت خالية تمامًا من السكان، مع استهدافها بشكل مستمر من قبل الحزب اللبناني.

أريك بن يوسف هو واحد من الإسرائيليين الذي هاجروا من المدينة، وبات يقيم اليوم في فندق مع زوجته وطفليه، بعيدا عن هذه المدينة والتي تبعد 9 كيلومترات عن الحدود مع لبنان.

ويزور أريك المدينة مرة بالأسبوع للاطمئنان على منزله، "ولأن نباتاتي بحاجة إلى الماء".

وبينما كان يتناول فنجانًا من القهوة على شرفته، انطلقت صفارة الإنذار تحذيرًا من هجوم صاروخي.

وفي مكان آخر من كريات شمونة، يقف أريئيل فريش بالقرب من منزله المحترق الذي أصيب بأحد الصواريخ. لكن فريش لم يهرب من المدينة، بل انضم إلى الدوريات الأمنية في المدينة خوفًا من أي عملية تسلل من الحدود.

وتظهر الصور من داخل كريات شمونة كيف أدت المواجهات على الحدود إلى إخلاء المدينة لأكثر من 8 أشهر، وهي المرة الأولى التي تقوم به إسرائيل بإنشاء منطقة آمنة من جهتها.