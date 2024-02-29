EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: كريات شمونة شمالي إسرائيل.. شاهدة على التوتر المتصاعد مع حزب الله اللبناني

آثار القصف على مدينة كريات شمونة
آثار القصف على مدينة كريات شمونة Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تعد كريات شمونة من أكثر المدن الإسرائيلية تأثراً بحدة القصف المتبادل مع حزب الله بجنوب لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اعلان

وتعرضت المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 24 ألف نسمة للعديد من الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون وتم إصدار أمر إخلاء وغادر السكان إلى فنادق وأماكن أخرى بسبب التوترات الحدودية.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت أنها أطلقت 40 صاروخاً من جنوب لبنان على الحدود الإسرائيلية الشمالية.

وأضافت أن إحدى غاراتها أصابت مبنى سكنيا في كريات شمونة.

وتعتبر كريات شمونة إحدى المناطق الزراعية الرئيسية في إسرائيل، حيث يوجد بها حقول الحبوب ومزارع الأحياء المائية والبساتين، لكن الأنشطة الزراعية في معظمها توقفت بسبب المخاوف الأمنية.

وأدت المواجهات بين حزب الله وإسرائيل إلى مقتل 316 شخصا في الجانب اللبناني، بينهم 214 من عناصر حزب الله و59 مدنيا، بحسب مصادر أمنية لبنانية يوم الاثنين.

قال الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء إنه ضرب عدداً من أهداف حزب الله في جنوب لبنان خلال النهار رداً على إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل.

وأصدر حزب الله بيانا في نفس اليوم قال فيه إن أفراده المسلحين استخدموا أسلحة موجهة لمهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية في ثلاثة مواقع في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

قال لهم القائد: "غادروا أنا لا أثق بكم".. الجيش الإسرائيلي يطرد 9 من جنوده في غزة

تعرض نحو 155 منشأة تابعة للأونروا لأضرار بالغة

شاهد: مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بقطاع غزة

إسرائيل لبنان فلسطين كتائب القسام حزب الله