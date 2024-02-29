شاهد: كريات شمونة شمالي إسرائيل.. شاهدة على التوتر المتصاعد مع حزب الله اللبناني

بقلم: يورونيوز

تعد كريات شمونة من أكثر المدن الإسرائيلية تأثراً بحدة القصف المتبادل مع حزب الله بجنوب لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وتعرضت المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 24 ألف نسمة للعديد من الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون وتم إصدار أمر إخلاء وغادر السكان إلى فنادق وأماكن أخرى بسبب التوترات الحدودية.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، قد أعلنت أنها أطلقت 40 صاروخاً من جنوب لبنان على الحدود الإسرائيلية الشمالية.

وأضافت أن إحدى غاراتها أصابت مبنى سكنيا في كريات شمونة.

وتعتبر كريات شمونة إحدى المناطق الزراعية الرئيسية في إسرائيل، حيث يوجد بها حقول الحبوب ومزارع الأحياء المائية والبساتين، لكن الأنشطة الزراعية في معظمها توقفت بسبب المخاوف الأمنية.

وأدت المواجهات بين حزب الله وإسرائيل إلى مقتل 316 شخصا في الجانب اللبناني، بينهم 214 من عناصر حزب الله و59 مدنيا، بحسب مصادر أمنية لبنانية يوم الاثنين.

قال الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء إنه ضرب عدداً من أهداف حزب الله في جنوب لبنان خلال النهار رداً على إطلاق الحزب صواريخ على إسرائيل.

وأصدر حزب الله بيانا في نفس اليوم قال فيه إن أفراده المسلحين استخدموا أسلحة موجهة لمهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية في ثلاثة مواقع في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.