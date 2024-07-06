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التوتر بين موسكو وباريس مستمر.. روسيا: لن نرسل لاعبينا إلى الأولمبياد بصفة محايدين

رفض الاتحاد الروسي للمصارعة مشاركة لاعبيه في الألعاب الأولمبية
رفض الاتحاد الروسي للمصارعة مشاركة لاعبيه في الألعاب الأولمبية Copyright موقع الألعاب الأولمبية في باريس
Copyright موقع الألعاب الأولمبية في باريس
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت روسيا يوم السبت أن 10 من مصارعيها الذين عرضت عليهم فرنسا المشاركة في الألعاب الأولمبية باعتبارهم محايدين سيرفضون المنافسة.

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وقال الاتحاد الروسي للمصارعة في بيان إن المسؤولين والمدربين والرياضيين عقدوا اجتماعًا و"توصلوا إلى قرار بالإجماع برفض المشاركة في الألعاب الأولمبية".

وكان من الممكن أن يكون المصارعون أكبر مجموعة من الروس في أي رياضة تتنافس في باريس في إطار برنامج الرياضي المحايد الفردي الذي أطلقته اللجنة الأولمبية الدولية للسماح لبعض الرياضيين من روسيا وحليفتها بيلاروسيا بالمنافسة بعد الحرب في أوكرانيا.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق إنها دعت 10 مصارعين روس لحضور أولمبياد باريس وأدرج موقعها الإلكتروني تسعة منهم على أنهم وافقوا على المنافسة بينما رفض واحد.

ولم تستجب اللجنة الأولمبية الدولية على الفور لطلب التعليق على بيان يوم السبت الصادر عن الاتحاد الروسي للمصارعة، وما إذا كانت تعتقد أن المصارعين واجهوا أي ضغوط للرفض، وما إذا كانت ستدعم أي مصارع قد يرغب في المنافسة ضد رغبات الاتحاد الروسي.

وقال الاتحاد إنه اعترض على اختيار اللجنة الأولمبية الدولية للمصارعين الذين ستدعوهم. وقالت إن الروس تأهلوا لما يصل إلى 16 مركزًا لأولمبياد باريس، وليس 10. وأدرج الاتحاد أسماء كبار المصارعين الروس الذين لم يتلقوا دعوات، وقال إن الحدث الأولمبي سيتم الآن تخفيض قيمته.

وجاء في البيان: "أي شخص عاقل يدرك أن مكانة الألعاب الأولمبية باعتبارها الحدث الرياضي الأكثر أهمية أصبحت موضع شك، وأن منافسات المصارعة بدون الرياضيين الروس ستكون غير مكتملة، ولن يحصل الأبطال على رضا الفوز بالدورة الأولمبية".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق إنها ستصدر دعوات فقط للرياضيين الروس والبيلاروسيين الذين ليس لديهم علاقات بأجهزة الأمن أو الجيش، والذين لم يدعموا الحرب علنًا.

وفي الأسبوع الماضي، قال اتحاد الجودو الروسي إن مجلس إدارته قرر عدم إرسال أي رياضيين إلى باريس. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة أسوشيتد برس في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء إنها تنتظر “ردًا فرديًا” من لاعبي الجودو.

المصادر الإضافية • أ ب

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