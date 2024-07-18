شاهد: شرطة باريس تغلق محيط نهر السين وتنشر الجيش قبيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

بقلم: يورونيوز

أُسدل ستار حديدي على وسط باريس، اليوم الخميس، مع بدء استعداد القوات المسلحة الفرنسية لفرض الأمن في نهر السين، وذلك قبيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

اعلان

تم إنشاء طوق أمني بهدف مكافحة "الإرهاب الأولمبي" على طول ضفاف نهر السين الذي أغلق منطقة بطول كيلومترات أمام الباريسيين والسياح الذين لم يتقدموا بطلب مسبق للحصول على تصريح مرور.

لا يمتلك حق الدخول إلى ما وراء الحواجز المعدنية التي أقيمت لحماية حفل الافتتاح سوى من يمتلك رمز مرور إما على الهاتف أو مطبوع ورقياً. أما أولئك الذين لا يحملون الرمز فقد تم إبعادهم في الغالب.

دخل الطوق الأمني حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

ضابط شرطة يقوم بفحص الأشخاص في المحيط الأمني ​​الذي تم إعداده للألعاب الأولمبية، خارج كاتدرائية نوتردام، الخميس 18 يوليو 2024 في باريس. David Goldman/AP

وكاستثناء، قررت باريس إقامة حفل الافتتاح على النهر بدلاً من الاستاد مثل المدن المضيفة السابقة، على أن سيتم رفع معظم الإجراءات الأمنية بعد الحفل.

وقد تم تكليف كتيبة تم إنشاؤها خصيصاً لتأمين منطقة انطلاق الرياضيين في شرق العاصمة.

وصف المقدم أوليفييه، رئيس عمليات الكتيبة، المهمة بأنها ”معقدة وغير مسبوقة.

جنود يقومون بدورية على جسر للمشاة فوق نهر السين، الأربعاء 17 يوليو 2024، في باريس. Aurelien Morissard/AP

وذكر أوليفييه أن الكتيبة تستخدم أفضل أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وتعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات الجوية التي توفر حماية إضافية.

من جهته، أكد قائد سرية من اللواء 13 في الفيلق الأجنبي النقيب كوينتان أن "القوات الموجودة على متن القوارب العسكرية السريعة تستطيع التدخل في غضون مهلة قصيرة جدًا، والاستجابة لأي نوع من التهديدات".

وسيتضمن الحفل استعراضًا لحوالي 10,000 رياضي على متن قوارب على مسار طوله 6 كيلومترات عند غروب الشمس في 26 يوليو.