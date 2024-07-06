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شاهد: من بوليوود إلى الملاعب.. ألمع نجوم الهند يتألقون في حفل ما قبل زفاف أنانت أمباني

أنانت أمباني، نجل موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا وزوجته راديكا ميرشانت
أنانت أمباني، نجل موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا وزوجته راديكا ميرشانت Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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حضر نجوم السينما والرياضة الهنود البارزون احتفالات ما قبل زفاف أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني.

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شهدت مدينة مومباي ليلة الجمعة الماضية حفلا ضخما يسبق زفاف أنانت أمباني، نجل موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، إلى راديكا ميرشانت، ابنة فيرين ميرشانت.

وقد تميز الحفل بعروض موسيقية راقصة وعروض بهلوانية مبهرة، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة من عالم الأعمال والسياسة والترفيه في الهند.

حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات في الهند، بما في ذلك كبار رجال الأعمال والسياسيين والفنانين.

ومن بين الحضور شاه روخ خان، أميتاب باتشان، آيشواريا راي باتشان، بريانكا شوبرا، ديبيكا بادوكون، و أبهيشيك باتشان.

يشار إلى أن حفل الزفاف الرسمي مقرر إقامته في الثاني عشر من يوليو في مومباي، ويتوقع أن يكون حدثا فخما لا مثيل له، على غرار الأحداث السابقة التي نظمتها عائلة أمباني في جامناجار وعلى متن رحلة بحرية فاخرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب مصادر إعلامية، تقدر تكلفة حفل الزفاف بأكمله مئات الملايين من الدولارات.

وأعلنت شرطة المرور في مومباي عن فرض قيود على حركة المرور في منطقة BKC من 12 إلى 15 يوليو تزامناً مع احتفالات زفاف أنانت أمباني. وتشمل هذه القيود إغلاق بعض الطرق وتحويلات مرورية وتخصيص أماكن لوقوف السيارات.

وأثارت هذه القيود استياءً على الإنترنت، حيث عبر العديد من الأشخاص عن غضبهم من الازدحام المروري المتوقع وصعوبة التنقل خلال تلك الفترة.

يسلط حفل زفاف أنانت أمباني الضوء على التناقضات الصارخة في المجتمع الهندي، حيث يوجد ثراء فاحش في مقابل فقر مدقع.

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