بحضور بوريس جونسون وكيم كاردشيان مومباي تحتفل بزفاف العام: أمباني يتزوج راديكا ميرشانت في حفل أسطوري

بقلم: يورونيوز

تزوج أنانت أمباني، الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، من صديقته راديكا ميرشانت في حفل زفاف فاخر وصفه الكثيرون بأنه حفل العام.

اعلان

وحضر حفل الزفاف الذي أقيم يوم الجمعة، مشاهير قدموا من مختلف أنحاء العالم، ورجال أعمال وسياسيين، مما سلط الضوء على ثروة عائلة أمباني الهائلة ونفوذها المتزايد.

تميز حفل الزفاف، الذي أقيم في مركز جيو وورلد للمؤتمرات المملوك لعائلة أمباني، بالإضافة إلى منزلهم الفخم، بمزيج من الطقوس الهندية التقليدية والعروض الفخمة.

وتضمنت مراسم الزفاف تبادل الأكاليل والمشي حول النار المقدسة، وفقا للعادات الهندوسية.

ضم الحفل نخبة من المشاهير العالميين، بما في ذلك كيم كارداشيان وجون سينا ​​وجاستن بيبر وريهانا، إلى جانب كبار رجال الأعمال والسياسيين من الهند وخارجها.

وقد أثار حضور هؤلاء الضيوف البارزين ضجة إعلامية واسعة، مما يعكس مكانة عائلة أمباني المرموقة وتأثيرها الكبير.

تستمر احتفالات الزفاف لمدة أربعة أيام، بدأت بحفل زفاف هندوسي تقليدي يوم الجمعة، ومن المقرر أن يتلوه حفل استقبال كبير يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وضمت قائمة الضيوف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وبوريس جونسون والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، بالإضافة إلى نجوم مثل أديل ولانا ديل راي ودريك وديفيد بيكهام، وفقًا لوسائل إعلام محلية. ولم تؤكد عائلة أمباني القائمة النهائية للضيوف.

مشاهير في زفاف أنانت أمباني، الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا أ ب

حرص الضيوف على ارتداء ملابس تقليدية هندية، حيث ارتدى الرجال "شرواني" والنساء "ساري" من تصميم كبار مصممي الأزياء الهنود.

وجاء جون سينا مرتديًا شرواني أزرق سماوي وبنطلون أبيض، بينما ارتدى نيك جوناس شرواني وردي وبنطلون أبيض.

نظرًا لأهمية الحدث، فرضت السلطات تحويلات مرورية حول مكان الزفاف من يوم الجمعة حتى الاثنين.

وأثار البذخ والفخامة في هذا الزفاف تساؤلات حول تزايد التفاوت الاجتماعي في الهند، حيث تتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

كما أثار الحدث استياء بعض سكان مومباي الذين يعانون من ازدحام حركة المرور.

موكيش أمباني، 66 عامًا، هو تاسع أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 116 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".

شركته، ريلاينس إندستريز، هي تكتل ضخم بإيرادات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار، وتتراوح مصالحه من البتروكيماويات إلى الاتصالات والتجزئة.

تمتلك عائلة أمباني مجمعًا عائليًا مكونًا من 27 طابقًا في مومباي بقيمة مليار دولار، يحتوي على ثلاثة مهابط طائرات هليكوبتر ومرآب يتسع لـ 160 سيارة ومسرح سينمائي خاص.

صور من حفل زفاف أنانت أمباني، الابن الأصغر لموكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، على صديقته راديكا ميرشانت أ ب

يشرف أنانت أمباني على توسع التكتل في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، ويدير مركزًا لإنقاذ الحيوانات بمساحة 3000 فدان في جامناجار بولاية جوجارات، مسقط رأس العائلة.

راديكا ميرشانت، 29 عامًا، هي ابنة قطب الأدوية فيرين ميرشانت وتشغل منصب مديرة التسويق لشركة عائلتها، Encore Healthcare، وفقًا لمجلة Vogue.